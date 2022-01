Weverton desfalca Palmeiras e antecipa clima de rivalidade para o Mundial

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um possível encontro entre Palmeiras e Chelsea no Mundial de Clubes, que terá a participação de ambos entre os dias 8 e 12 de fevereiro, já gera brincadeira com pontinha de "provocação" na seleção brasileira.

O tom da disputa foi dado no primeiro encontro entre o goleiro Weverton e o zagueiro Thiago Silva em Quito, no Equador, onde o Brasil enfrenta a seleção da casa na quinta-feira (27). Por conta da convocação, o arqueiro vai desfalcar o Palmeiras em duelo com a Ponte Preta às 21h35 desta quarta-feira (26).

Foi o primeiro encontro dos dois desde a final da Libertadores, vencida pelo Palmeiras, que confirmou o time brasileiro no torneio dos Emirados Árabes Unidos, agora em fevereiro. O goleiro foi o último a chegar à concentração da seleção, até por ter atuado no domingo (23), na abertura do Paulistão.

Thiago Silva já estava à mesa, com Daniel Alves, quando Weverton se aproximou, e a brincadeira apareceu. "Não tem ideia, não. Não vou cumprimentar, não", disse o zagueiro do Chelsea, que chegou um pouco antes, no voo fretado de Madri que trouxe os convocados da Europa.

"Aqui é outro patamar, a guerra é outra", respondeu o goleiro alviverde, dirigindo-se também a outras pessoas que estavam atrás de Thiago. Sorrindo, ambos se abraçaram e até Dani Alves comentou: "Tem que cumprimentar, rapaz".

Além de Weverton, o paraguaio Gustavo Gómez e o chileno Kuscevic também desfalcam o Palmeiras até a próxima terça (1º) por estarem a serviço de suas respectivas seleções. Até lá, o time alviverde terá, incluindo o duelo com a Ponte, três jogos pelo Estadual, antes de embarcar rumo aos Emirados Árabes Unidos.

Por conta disso e da preparação para o Mundial, Abel deve mudar a escalação que bateu o Novorizontino por 2 a 0 no fim de semana. O provável time de agora tem Marcelo Lomba; Mayke, Luan, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Dudu e Rony.

O clube alviverde lidera o grupo C do Paulista, com três pontos, à frente de Botafogo-SP, Ituano e Mirassol. A Ponte, ainda sem atuar no torneio, briga na chave D, que tem também Santos, Red Bull Bragantino e Santo André.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: 21h35 (de Brasília) desta quarta-feira (26)

Árbitro: Raphael Claus

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Transmissão: Paulistão Play, Premiere e Record TV