Wesley salva em tom de adeus, Flamengo bate Bragantino e cola no Cruzeiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo contou com a estrela de Wesley — que vive clima de adeus — e buscou a virada por 2 a 1 sobre o Bragantino, no estádio Cícero de Souza, pela 16ª rodada do Brasileirão.

O Bragantino surpreendeu o Flamengo com jogada à la PSG. O Massa Bruta fez a sua versão de uma jogada feita por Neymar, Messi e Mbappé na saída de bola em um jogo contra o Lille, em 2022, e saiu na frente aos 8 segundos do segundo tempo com Lucas Barbosa.

Os defensores deram a vitória ao Flamengo. Léo Pereira empatou, e Wesley, que pode ter feito sua despedida antes de ir à Roma, virou. Ele comemorou tirando a camisa e exibindo para a torcida flamenguista no estádio.

O Flamengo é o vice-líder e colou no Cruzeiro. O Rubro-Negro foi aos 33 pontos e ficou a um do rival, que lidera o Brasileirão. O Bragantino se deu mal, se manteve com 27 e acabou ultrapassado pelo Palmeiras, ficando no quarto lugar.

As duas equipes voltam a campo no final de semana pelo Brasileirão. No sábado, o Bragantino visita o Fortaleza, às 18h30 (de Brasília). No domingo, o Flamengo recebe o Atlético-MG, às 20h30. Os dois jogos valem pela 17ª rodada.

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo foi de imposição do Bragantino e Flamengo reativo. A equipe da casa dominou os minutos iniciais e finais da etapa. Foram nesses momentos que as principais chances surgiram, principalmente pelos lados do campo. Fora de casa, o Flamengo tentou cadenciar mais a partida e encontrou dificuldades para criar chances —só chegou com perigo em uma roubada de bola na saída do Massa Bruta.

A defesa faz a diferença no ataque do Flamengo. O Bragantino voltou ensaiado para o segundo, literalmente. Em jogada trabalhada, a equipe da casa surpreendeu o rival e saiu na frente, mas ficou por isso. Dominante, o Fla rondou a área com seus atacantes, mas quem buscou a virada foram os defensores. Léo Pereira e Wesley decidiram na reta final e levaram os torcedores presentes em Bragança Paulista à loucura. Atrás no placar, o Massa Bruta não conseguiu reagir.

BRAGANTINO

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique (Eduardo Santos, depois Gustavo Marques), Guzmán e Guilherme Lopes; Gabriel, Eric Ramires (Praxedes) e Jhon Jhon; Mosquera (Vinicinho), Lucas Barbosa (Fabinho) e Eduardo Sasha (Pitta). T.: Fernando Seabra

FLAMENGO

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela (Viña); Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo (Wallace Yan), Bruno Henrique e Pedro (Juninho). T.: Filipe Luís

Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Gols: Lucas Barbosa (1'/2°T), Léo Pereira (20'/2°T), Wesley (39'/2°T)

Cartões amarelos: Jorginho, Evertton Araújo, Léo Pereira, Pedro (FLA), Cleiton (BGT)