Walter decide no fim, e Athletico vence Jorge Wilstermann de virada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico venceu o Jorge Wilstermann de virada por 3 a 2, nesta terça-feira (15), no estádio Félix Capriles, em Cochabamba (Bolívia), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, graças a um gol no fim do jogo, marcado por Walter. Os outros gols do Furacão foram marcados por Lucho González e Christian -Gilbert Álvarez e Serginho marcaram para o time boliviano.

Com o resultado, o Jorge Wilstermann permaneceu com três pontos na tabela. O Athletico, por sua vez, chega a liderança do Grupo C, com seis pontos -superando o Colo-Colo, que tem a mesma pontuação, no saldo de gols.

A próxima partida do Furacão pela competição continental será na quarta-feira que vem (23), contra o Colo-Colo, às 19h15 (de Brasília), na Arena da Baixada. Por sua vez, a equipe boliviana recebe o Peñarol, na quinta-feira (24), no estádio Félix Capriles, em Cochabamba, às 19h.

GOLS

Jorge Wilstermann: Gilbert Álvarez, aos 10 minutos do primeiro tempo

Após lançamento longo para o campo de ataque, Santos saiu mal, foi enganado pelo quique da bola e Álvarez tirou do goleiro para rolar para o fundo do gol e abrir o placar.

Athletico: Lucho González, aos 39 minutos do primeiro tempo

Depois do pênalti cometido em Fabinho, Lucho González cobrou a penalidade com tranquilidade no canto direito e não deu chances a Giménez para igualar o marcador.

Jorge Wilstermann: Serginho, aos 11 minutos do segundo tempo

Em jogada muito bem trabalhada pela direita, Patito tabelou com Chávez, invadiu a área pela direita e cruzou para trás. O brasileiro Serginho chegou tocando de primeira e colocando no fundo do gol.

Athletico: Christian, aos 28 minutos do segundo tempo

Outra bela jogada, mas do lado do Furacão. Christian tabelou pelo meio com Fabinho, tirou da marcação já dentro da área e tocou na saída de Giménez.

Athletico: Walter, aos 46 minutos do segundo tempo

Jonathan tabelou com Carlos Eduardo, colocou na frente pela direita e cruzou para trás. Walter, que tinha entrado há pouco, ajeitou e tocou no cantinho do gol para virar para o Furacão.

FICHA TÉCNICA:

JORGE WILSTERMANN

Arnaldo Giménez ; Ismael Benegas, Edward Zenteno, Juan Pablo Aponte ; Carlos Melgar, Cristian Chávez, Serginho, Leonel Justiniano ; Patito Rodríguez, Esteban Orfano, Gilbert Álvarez . Técnico: Christian Díaz

ATHLETICO

Santos; Jonathan, Felipe Aguilar , Pedro Henrique, Márcio Azevedo, Christian; Wellington, Erick , Lucho González; Fabinho, Geuvânio. Técnico: Eduardo Barros

Local: Estádio Félix Capriles, Cochabamba

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Angelo Hermosilla

Assistentes: Alejandro Molina e Cláudio Urrutia

Cartões amarelos: Serginho, Cristian Chávez, Edward Zenteno e Esteban Orfano (Jorge Wilstermann); Christian e Erick (Athletico)

Gols: Gilbert Álvarez , aos 10 minutos do primeiro tempo e Serginho, aos 11 minutos do segundo tempo (Jorge Wilstermann);Lucho González, aos 39 minutos do primeiro tempo; Christian, aos 28 minutos do segundo tempo e Walter, aos 46 minutos do segundo tempo (Athletico)