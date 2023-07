Waldson admite favoritismo do Ferroviário contra o Princesa do Solimões

Manaus/AM - O Princesa do Solimões enfrenta o Ferroviário-CE no primeiro mata-mata da Série D, no domingo (30). O Tubarão vai precisar superar a equipe dona da melhor campanha da primeira fase e que está invicta na competição para chegar às oitavas de final.

O Princesa do Solimões viveu um período de oscilações na fase de grupo da Série D, com quatro vitórias, sete empates e três derrotas em 14 jogos. A equipe de Manacapuru conseguiu a classificação para a segunda fase na última rodada e terminou em 4º lugar com 19 pontos conquistados.

O goleiro Anderson, que chegou ao Princesa no início do ano, assumiu a titularidade da posição na metade do campeonato amazonense. Com a camisa do Tubarão, o arqueiro tem 26 jogos e tem sido peça importante para a equipe na temporada.

O jogo de ida da segunda fase da Série D será disputado no domingo (30), às 18h (horário de Manaus), no Estádio Ismael Benigno, em Manaus. O jogo de volta será disputado no dia 6 de agosto, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza.

O Princesa do Solimões é o azarão do confronto, mas vai em busca de uma vitória para surpreender o Ferroviário-CE e avançar para as oitavas de final da Série D.