'Vou chocar o mundo', rebate Do Bronx após encarada tensa e vaias

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Horas depois de falhar na pesagem do UFC 274, o ainda campeão dos pesos-leves Charles Do Bronx protagonizou uma tensa encarada com o seu adversário na luta da noite deste sábado (7), o norte-americano Justin Gaethje.

O brasileiro, que vai perder o cinturão de qualquer maneira após o duelo, não se abateu com o ocorrido e se mostrou empolgado para "calar os críticos".

Na hora da encarada, ele aproximou o seu rosto com o de Gaethje, que optou por dar um sorriso irônico em frente a Do Bronx. Os dois precisaram ser contidos por Dana White, presidente do Ultimate.

Logo depois das fotos, Dana questionou o brasileiro sobre a "terrível situação" em torno da pesagem em meio às vaias do público presente no evento em Phoenix, no Arizona (EUA).

"Infelizmente acontece [falhar na pesagem], ninguém explica Deus. Eu estou pronto. Eu vou chocar o mundo mais uma vez. O campeão se chama Charles Oliveira, o Charles do Bronx", respondeu o lutador, debochando das vaias ao colocar as mãos no ouvido.

Já Gaethje, que teve a plateia a seu favor, ressaltou que a sua motivação para a luta não mudou —ele vai ficar com o cinturão mesmo em caso de derrota.

"Não me afeta em nada. Eu iria nocautear ele antes e vou nocautear ele agora. Isso é ridículo, mas vou nocauteá-lo amanhã, eu prometo", bradou o norte-americano.

O UFC 274 terá início a partir das 18h10 (horário de Brasília) de amanhã e conta com 15 lutas —Do Bronx e Gaethje fazem parte do card principal e entram no octógono na parte final do evento.