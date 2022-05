Ronaldinho Gaúcho vira sócio de liga de futebol nos EUA e México

O MASL, que tem 14 equipes nos EUA e no México, é praticado em uma arena coberta, com cinco jogadores de cada lado, em uma quadra de grama sintética.

De acordo com o Yahoo Sports, Ronaldinho Gaúcho faz parte de um grupo liderado por Rob Striar, proprietário da M Style Marketing, empresa nova-iorquina que trabalhou na elaboração de marketing e estratégia da NHL (liga nacional de Hockey), Concacaf (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe) e a NFL (Liga de futebol americano).

"Estou feliz por me juntar à melhor liga de futebol indoor do mundo. Como todos sabem, sou apaixonado pelo jogo e pela vida e estou ansioso para me divertir com esse empreendimento. Como proprietário da MASL, meus objetivos são usar minha posição para aumentar ainda mais a popularidade da Liga nos EUA e em todo o mundo, ajudar a melhorar o já alto nível de jogo e trazer alegria e felicidade a todos os fãs, especialmente as crianças", escreveu ele.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ronaldinho Gaúcho anunciou nesta sexta-feira (6) que se tornou sócio da MASL (Major Arena Soccer League), liga profissional de showball dos Estados Unidos e México. Pelo Twitter, o ex-jogador anunciou que usará sua influência para aumentar a popularidade da liga, tanto nos Estados Unidos, como no resto do mundo.

