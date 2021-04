Volta Redonda busca empate contra o Botafogo e assume liderança do Carioca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Volta Redonda e Botafogo ficaram no empate em 2 a 2 na noite deste sábado (10) no Raulino de Oliveira, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Carioca.

O Botafogo saiu na frente do placar duas vezes, com Felipe Ferreira e Rafael Navarro, mas nas duas vezes sofreu o empate. Os gols do Volta Redonda foram marcados por Luciano Naninho e Alef Manga.

O resultado é ótimo para o Voltaço, que ficará com a liderança do estadual até quarta-feira (14). O time soma 20 pontos, um a mais que o Flamengo, que não jogará o Cariocão neste fim de semana por conta da Supercopa do Brasil. Já o Botafogo permanece na quinta colocação, fora da zona de classificação para a semifinal, com 12 pontos.

PARTIDA

O jogo teve um início bem agitado no Raulino de Oliveira, com o Volta Redonda chegando à área botafoguense com apenas um minuto de jogo. No minuto seguinte, foi a vez do Glorioso buscar o ataque. Felipe Ferreira recebeu um bom passe do Marco Antônio e mandou o chute cruzado. A bola desviou, prejudicando totalmente o goleiro Vinicius e abrindo o placar para os visitantes.

O ritmo do Botafogo era bom até metade do primeiro tempo, quando passou a priorizar o contra-ataque e permitiu que o Voltaço equilibrasse o jogo. O resultado disso veio aos 39 minutos, quando Naninho pegou o rebote do chute de Alef Manga e empatou o jogo.

Tal como no primeiro tempo, o Botafogo conseguiu ter a vantagem no placar poucos minutos após o apito do juiz. Aos 6 minutos, Marco Antônio dá outro belo passe, dessa vez para Rafael Navarro. O atacante chutou de cavadinha e marcou um belo gol.

Aos 16, novamente a dupla Naninho e Manga comandaram a reação do Volta Redonda. Agora, foi o meia que cruzou em profundidade até a bola encontrar o artilheiro do Carioca. Alef Manga empatou no chute cruzado.

VOLTA REDONDA

Vinícius, Oliveira, Luan Leite, Heitor e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson (Hiroshi) e Luciano Naninho (Marcus Vinícius); MV (Caio Vitor), Alef Manga e João Carlos. Técnico: Neto Colucci

BOTAFOGO

Douglas Borges, Jonathan, Gilvan, Kanu e Rafael Carioca (Paulo Victor); Luiz Otávio, Ricardinho (Marcinho), Matheus Frizzo, Marco Antônio (Ênio) e Felipe Ferreira (Ronald); Rafael Navarro (Matheus Nascimento). Técnico: Marcelo Chamusca.

FICHA TÉCNICA:

VOLTA REDONDA 2 X 2 BOTAFOGO

Local: estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Data: 10 de abril de 2021, sábado

Hora: 21h05 (de Brasília)

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha

Assistentes: Carlos Henrique Alves Filho e Ivan Silva Araújo

Cartões amarelos: Caio Vitor, Alef Manga e Heitor (Volta Redonda); Rafael Carioca e Felipe Ferreira (Botafogo)

Gols: Vota Redonda: Luciano Naninho, aos 39 minutos do primeiro tempo e Alef Manga, aos 15 minutos do segundo tempo; BOTAFOGO: Felipe Ferreira, aos 2 minutos do primeiro tempo; Rafael Navarro, aos 6 minutos do segundo tempo.