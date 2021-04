Na volta do Paulista, Bragantino vira no fim e vence o São Bento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na volta do Campeonato Paulista neste sábado (10), o São Bento teve uma noite amarga após o Bragantino virar o placar aos 43 minutos do segundo tempo com um gol de Yalo. Os donos da casa, em Sorocaba, marcaram logo no início do jogo com Diego Tavares. Ainda na primeira etapa, Helinho fez o seu, de pênalti, para a equipe de Bragança Paulista. A derrota complicou a jornada do clube sorocabano no Paulista, que segue sem vencer e permanece na lanterna do Grupo B, com dois pontos. Ao contrário do São Bento, o Bragantino mantém a invencibilidade e vai a 11 pontos na tabela, além de assumir a liderança do Grupo C, a frente do Palmeiras e do Ituano. No próximo confronto, o Bragantino visita o São Paulo em um jogo de menos de 48 horas das equipes, já que os são-paulinos também jogaram hoje contra o São Caetano. Na segunda-feira (12), se enfrentam no Morumbi, às 20h. O São Bento pega o Santo André, no Canindé, às 20h, na terça-feira.