Volante do Stuttgart é preso em Ibiza acusado de estupro, diz jornal

Na temporada passada, ele disputou 25 jogos entre todas as competições disputadas pelo Stuttgart, que só garantiu sua permanência na primeira divisão do Campeonato Alemão após uma vitória em casa sobre o Colônia na última rodada.

Karazor, nascido na cidade de Essen, chegou ao Stuttgart em 2019, procedente do Holstein Kiel, da segunda divisão alemã. Há um mês, o meia de 25 anos assinou sua renovação com o clube até 2026.

Segundo o jornal Periódico de Ibiza, Karazor foi detido junto com um amigo alemão, que também tem 25 anos depois da acusação da jovem, de nacionalidade espanhola. De acordo com informações fornecidas pela vítima, o crime aconteceu na última quarta-feira, quando os dois homens a forçaram a ter relações sexuais com eles no local onde estavam hospedados.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante alemão Atakan Karazor, do Stuttgart, foi preso neste sábado (11) acusado de estuprar uma jovem de 18 anos durante férias na ilha espanhola de Ibiza. Em breve comunicado, o clube confirmou a prisão do volante de 25 anos, mas não detalhou o motivo da detenção, se limitando a dizer que ele nega ter cometido qualquer crime.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.