Vitória traz paz, e Vasco busca confirmar bom momento na Série B

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco se prepara para ir a Muriaé enfrentar o Tombense, neste domingo (1º), a partir das 18h, no estádio Soares de Azevedo, pela quinta rodada da Série B. Após três empates consecutivos nas três rodadas iniciais da Série B, o time carioca chegou à primeira vitória na competição ao bater a Ponte Preta, nesta quarta-feira (27), por 1 a 0, e obteve um pouco de paz, amenizando o clima para o grande evento que o clube preparava para esta quinta-feira (28), para inaugurar a estátua do ídolo Roberto Dinamite no gramado de São Januário. Agora, o time busca repetir o sucesso e garantir a segunda vitória no campeonato.

Ainda que não fosse externado, havia uma preocupação interna com o ambiente para a homenagem caso o clube cruzmaltino novamente não vencesse. Comissão técnica e jogadores vinham sofrendo muitas cobranças, incluindo algumas pessoais, sendo a mais grave no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, na semana passada, quando o técnico Zé Ricardo foi intimidado.

Com o resultado positivo, o sentimento era de alívio para a merecida grande festa que Dinamite teve nesta quinta, contando com shows dos renomados artistas vascaínos Paulinho da Viola, Teresa Cristina e Fernanda Abreu, além da escola de samba União Cruzmaltina. Jogadores que atuaram a favor e contra o craque também foram convidados.

A estátua feita pelo artista plástico Mario Pitanguy foi instalada no gramado de São Januário voltada para a curva da arquibancada, no lado oposto à de Romário. Ela é uma reprodução de uma comemoração de um gol de Dinamite, com ele levantando os braços e sorridente.

O monumento foi financiado através de uma campanha de crowdfunding junto aos torcedores. Quem contribuiu, recebeu condecorações e teve seu nome gravado na base da estátua.

A vitória desta quarta-feira teve uma importância, principalmente, para Zé Ricardo. O treinador vinha sendo muito criticado nos jogos e nas redes sociais, e passou momentos difíceis no aeroporto com as intimidações de organizadas. O técnico, porém, conta com a confiança do presidente do clube, Jorge Salgado, que não pensa, neste momento, numa mudança de comando da equipe.

Após a partida, Zé Ricardo utilizou-se de sinceridade e otimismo em relação ao elenco que tem em mãos:

"O Vasco fica muito forte com essa sinergia [entre time e torcida]. Estou todo dia no CT e tenho certeza que temos uma equipe maravilhosa e um presidente empenhado em fazer o melhor. Hoje nós não temos Carlos Germanos, Pedrinhos, Edmundos, Romários, mas temos um grupo que honra o Vasco da Gama. Temos uma base forte e uma torcida que está ao nosso lado. O dia que eu não conseguir tirar o máximo dos jogadores, que eu não ajudar mais o Vasco, que eu não puder contribuir, ninguém precisa me dizer o que eu preciso fazer. Eu entendo que ainda tem muita coisa pela frente."

Para a partida deste domingo, Zé Ricardo deve ir a campo, inicialmente, com base parecida com a da partida contra Ponte Preta: Alexander, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Riquelme; Yuri, Andrey Santos e Nenê (Palacios); Gabriel Pec, Figueiredo e Raniel.

O Tombense, por sua vez, busca sua primeira vitória na Série B, após ter empatado os quatro jogos que fez até então -no total, o time já está há sete partidas sem vencer. Uma provável escalação do técnico Hemerson Maria é: Felipe Garcia; David, Ednei, Roger Cavarlho e Manoel; Joseph, Gustavo e Jean Lucas; Marcelinho, Ciel e Keké.

Estádio: Soares de Azevedo, em Muriaé (MG)

Horário: Às 18h (de Brasília) deste domingo (1º)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Transmissão: Premiere