Internacional deve ter retornos e estreias em jogo contra Avaí

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Vindo de duas vitórias sob o comando de Mano Menezes, o Internacional se prepara de olho no jogo de domingo (1º), contra o Avaí, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com duas vitórias em dois jogos, e sem gols tomados, o técnico quer manter o bom momento do time gaúcho.

Entre as novidades no treino desta sexta-feira (29) na atividade do CT Parque Gigante estiveram Taison e Moisés, que voltam de períodos afastados.

Ambos ficaram fora em razão de lesões. Os dois foram integrados ao elenco e trabalharam sem qualquer limitação.

Outro jogador que poderá receber chances no domingo é Pedro Henrique. Contratado em recuperação de uma lesão, ele deve ser relacionado pela primeira vez e começar na reserva.

Moisés, ainda que esteja de volta, perdeu lugar no time titular para Renê e deve seguir em evolução física. Já Taison tem chance de ocupar lugar no time que começa o jogo.

JOGADORES A ESTREAR

A janela de transferências fechou há quase 20 dias, mas o elenco do Internacional ainda está longe de ter apresentado todas as suas armas. Com jogadores chegando nos momentos finais do período de negociações, o time colorado ainda tem duas estreias para acontecer.

A primeira delas pode ocorrer neste domingo. Pedro Henrique, que chegou do Sivasspor, da Turquia.

O meia-atacante de 31 anos tem boa parte da carreira construída fora do país. Passou por clubes da Turquia, Grécia, França, Suíça, Cazaquistão e Azerbaijão.

A demora para participar de jogos pelo time gaúcho ocorreu em razão de uma lesão. Ele chegou após sofrer lesão muscular quando atuava por sua equipe anterior. A última vez que esteve em campo em 2 de abril.

A segunda estreia ainda deve demorar um pouco. Alan Patrick, que chegou do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, se recupera de cirurgia de hérnia inguinal, realizada em fevereiro. Pelo tempo parado, ainda precisa atingir a melhor condição física para poder jogar. Não há prazo estipulado para sua entrada na equipe de Mano Menezes.

Ao mesmo tempo, ainda que a temporada já tenha bastante tempo, há jogadores com poucos jogos disputados. Vitão, emprestado pelo mesmo clube ucraniano, teve a primeira chance na última terça (26), contra o Independiente Medellín, pela Sul-Americana. Renê, ex-Flamengo, tem três partidas. Wanderson, emprestado pelo Krasnodar (RUS) disputou só duas. Alemão e Carlos de Pena têm menos de dez jogos cada.

O Inter contratou, ao todo, 14 jogadores em 2022. A reformulação do elenco foi uma das bandeiras da virada da temporada, após o insucesso nos objetivos do ano passado.

Para a partida deste domingo, o time pode contar também com o retorno do zagueiro Rodrigo Moledo, poupado no último jogo, contra o Independiente Medellín. Uma provável escalação inicial de Mano Menezes tem: Daniel; Bustos, Rodrigo Moledo, Gabriel Mercado (Vitão) e Renê; Gabriel e Edenilson; Wanderson, Taison e Carlos de Pena; Alexandre Alemão.

Do lado visitante, o Avaí chega à partida em sexta posição no Brasileiro, e busca repetir o sucesso da vitória contra o Goiás, na segunda-feira (25), para manter-se no topo da tabela. O técnico Eduardo Barroca tem como ausência confirmada o meia-atacante Morato, expulso na última rodada, e deve começar a partida com: Douglas; Kevin, Bressan, Arthur Chaves e Cortez; Eduardo, Raniele e Bruno Silva; Copete, Muriqui e Bissoli.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: Às 19h (de Brasília) deste domingo (1º)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Transmissão: SporTV e Premiere