Vitor Roque assinará contrato de cinco temporadas com Athletico-PR

BELO HORIZONTE, MG (UOL-FOLHAPRESS) - Vitor Roque, atacante do Cruzeiro, está muito perto de ser contratado pelo Athletico-PR. Entre o clube paranaense e o jogador está tudo acertado e o atleta embarcou na noite deste domingo (10) para Curitiba - onde realizará exames médicos. O contrato com terá cinco anos de duração. O jogador terá o salário aumentado em quase 10 vezes, fora bonificação por assinatura e outros gatilhos ligados a metas. O novo vínculo também prevê multa para negociação do atleta para o futebol nacional e também internacional.

O clube paranaense irá formalizar o contato nesta segunda (11). A multa prevista para transações nacionais é de R$ 24 milhões. De acordo com documentos obtidos pelo UOL Esporte sobre a divisão de direitos do atleta, o Cruzeiro possui 70% e o restante (30%) é do próprio Vitor Roque. Existe a possibilidade de jogadores serem envolvidos na negociação, mas a princípio, o clube paranaense concordou em pagar o valor total da multa, à vista.O Furacão bateu a concorrência do Internacional para contar com o jogador. Mesmo com o contrato renovado em 2021 e que seria vigente até 2025, o clube estrelado tentou negociar um novo vínculo com Vitor Roque, mas as partes não chegaram em acordo em relação a valores salariais e luvas.

A corrida agora é contra o tempo para que o atacante seja regularizado até a terça (12), prazo máximo de inscrição de novos jogadores dado pela CBF. Mesmo com a demissão de Alberto Valentim, a negociação terá continuidade. O CEO do clube, Alexandre Mattos, participou ativamente das conversas com o staff do atleta.

O atacante, de 17 anos, foi lançado em 2021 por Vanderlei Luxemburgo, mas ganhou sequência na equipe principal em 2022, após a chegada de Paulo Pezzolano. Ao total, foram 11 partidas e seis gols marcados - inclusive no clássico contra o Atlético-MG.

Em 2016, o Cruzeiro assinou o primeiro contrato com o atleta. Em 2021, o primeiro vínculo profissional foi assinado e ficou determinado que a multa para que algum clube estrangeiro pudesse contar com o jogador era de 300 milhões de euros. A razão da discrepância da multa para o futebol nacional é justificada porque o valor é calculado em cima dos vencimentos do atleta, que estava na casa dos R$ 12 mil.

Vitor Roque era tratado no Cruzeiro como uma joia da base. Xodó de Ronaldo, ele chamou atenção até de jornais espanhois pelo bom começo de ano no clube do Fenômeno.