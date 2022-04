Hulk na Copa? Atacante do Atletico-MG supera os números de Neymar em 21/22

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Hulk foi decisivo para o Atlético-MG mais uma vez. Foram do camisa 7 os dois gols no triunfo por 2 a 0 sobre o Internacional, pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. A fase do atacante atleticano impressiona Brasil afora, afinal são números geralmente vistos em atacantes que atuam na Europa.

Nesta temporada, por exemplo, são 13 gols em 11 partidas. Somados os jogos finais de 2021 e os compromissos de 2022, Hulk tem 28 gols anotados nas 28 últimas vezes em que defendeu o Atlético. Depois de outra grande atuação, uma pergunta tomou conta das redes socias: Hulk tem lugar na seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo no Qatar?

Considerando os números, Hulk está num momento melhor do que Neymar, que é o principal nome da seleção brasileira. Pegando como referência a primeira rodada do Campeonato Francês, a estreia do PSG foi dia 7/08/2021, Hulk disputou 43 partidas pelo Atlético, marcou 32 gols e deu cinco assistências. Já Neymar, que desfalcou a equipe francesa por causa de lesão, disputou 23 partidas, marcou dez gols e deu seis assistências. Isso já com os números do sábado, quando marcou três vezes na goleada por 6 a 1 sobre o Clermont.

Na Europa não tem estadual, o que faz diferença nos números. Mas mesmo sem os gols que Hulk marco no Campeonato Mineiro, foram dez em oito partidas, o desempenho do atleticano desde agosto de 2021 ainda é superior ao de Neymar. Considerando somente jogos por Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores e Supercopa do Brasil, o camisa 7 do Galo disputou 35 jogos desde o dia 7 de agosto do ano passado, com 22 gols marcados e quatro assistências.

"Particularmente, onde estou melhorando ainda mais. Quero jogar grandes jogos. Para isso, temos que abdicar de algumas coisas. Deus já foi bom demais. Me deu dois títulos importantes. Agora temos que defender o título. Um dos títulos mais difíceis de ganhar. E continuar ganhando é ainda mais. Todo mundo está sendo profissional. Tivemos uma viagem desgastante nos últimos dias. Mas temos que focar agora, porque quarta já tem Libertadores, contra o nosso rival (América-MG)", disse Hulk após a vitória sobre o Inter.

O atleticano tem história na seleção brasileira. Ele fez parte do elenco que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres, e foi titular na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. A última convocação de Hulk já foi como jogador do Atlético, no ano passado.

Na época os jogadores que atuam nos clubes ingleses não foram liberados para os jogos das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Foi quando Tite chamou alguns atletas das equipes brasileiras e Hulk fez parte da lista. Mas o atacante jogou apenas alguns minutos da partida contra o Peru, quando entrou no lugar de Gabigol, aos 38 do segundo tempo.