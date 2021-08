Vitinho lamenta derrota em casa e pede 'trabalho e foco' ao Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor do único gol do Corinthians na partida contra o Flamengo, vencida pelo rival, por 3 a 1, o meia Vitinho lamentou outro tropeço do Alvinegro em casa no Campeonato Brasileiro. O garoto, promovido nesta temporada ao grupo principal do Timão, marcou seu primeiro gol como profissional, mas não escondeu a frustração pelo resultado.

"Muito feliz pelo primeiro gol no profissional, mas infelizmente a vitória não veio. Temos que trabalhar, treinar e focar na vitória para melhorar", afirmou o jogador de forma sucinta ao deixar o gramado da Neo Química Arena.

O fator casa acabou não ajudou em nada o Corinthians na tarde deste domingo. A equipe comandada pelo técnico Sylvinho viu o Flamengo tomar contada partida e foi para o intervalo com uma derrota parcial, de 3 a 0. Na etapa final, o Rubro-negro diminuiu o ritmo, mas apenas não ampliou porque parou na trave ou no goleiro Cássio.

O resultado deixa o Corinthians estacionado com 17 pontos na tabela de classificação após 14 rodadas no Campeonato Brasileiro. Na sequência da competição, o Alvinegro visita o Santos, na Vila Belmiro, na partida que pode marcar as estreias dos recém-contratados Renato Augusto e Giuliano pelo clube do Parque São Jorge.