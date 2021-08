Renato diz que Flamengo não abaixou o ritmo e indica reservas contra o ABC

Na quinta-feira (5), o Flamengo visita o ABC, 21h30, na Arena das Dunas, em jogo válido pela Copa do Brasil. No jogo da ida, vitória dos cariocas por 6 a 0.

"É impossível jogar com a mesma equipe todos os jogos e manter o padrão e ritmo a cada três dias. Conversei com o Marcos Braz (vice de futebol) e pedi autorização para que eu pudesse levar uma outra equipe par jogar o jogo de volta contra o ABC. Vou poupar alguns desgastados, vou ficar com o grupo, preciso treinar, vou ficar com o grupo aqui. Vai o Alexandre Mendes (auxiliar) fazer o jogo de quinta com o ABC."

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a vitória do Flamengo sobre o Corinthians, o técnico Renato Gaúcho falou sobre a atuação rubro-negra no triunfo por 3 a 1, pelo Brasileiro.

