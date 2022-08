Vitinho está de saída do Flamengo e já se despediu dos companheiros

O meio Vitinho está a detalhes de confirmar a sua saída do Flamengo e fechar transferência para o Al Ettifaq, clube da Arábia Saudita. O jogador deve assinar um contrato de três anos com os sauditas, conforme informações do site GE.

Com o acerto iminente, Vitinho não jogará o clássico contra o Botafogo, neste domingo (28), e já até se despediu dos companheiros.

O Flamengo não deve receber qualquer compensação financeira com a saída do jogador, mas seguirá com 35% dos seus direitos econômicos.

Vitinho chegou ao Flamengo em 2018, disputou 215 jogos e marcou 29 gols. Ele participou das conquistas da Libertadores, de dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três estaduais.