Visitante perigoso, Inter enfrenta o líder Palmeiras no Allianz Parque

PORTO ALEGRE, RS, E SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A partida diante do Palmeiras, neste domingo (24), encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro do Internacional, mas a campanha como mandante na parte inicial já foi encerrada e com altos e baixos. Ao mesmo tempo em que venceu o Flamengo, em Porto Alegre, o time de Mano Menezes acumula vários empates e fica longe dos melhores números em casa.

Com 30 pontos, o Inter entra na 19ª rodada do Brasileiro como sexto colocado. O Palmeiras, com 36 pontos, segue na liderança isolada.

Mais da metade dos pontos do clube gaúcho foram obtidos no estádio Beira-Rio, mas na comparação com os demais times o desempenho em Porto Alegre fica mais para baixo na tabela.

O Internacional é apenas o 11º em pontuação como mandante. O empate em 3 a 3 com o São Paulo, na última quarta-feira (20), confirmou a campanha com pontos deixados pelo caminho. São quatro vitórias, quatro empates e uma derrota no estádio Beira-Rio.

A casa colorada foi palco das vitórias diante de Fortaleza, Flamengo, Coritiba e América-MG. Além dos empates com Avaí, Corinthians, Atlético-GO e, recentemente, o São Paulo. A derrota em casa foi para o Botafogo, pelo placar de 3 a 2.

Para efeito de comparação: O Corinthians, com 21 pontos na Neo Química Arena, lidera a tabela de melhores mandantes sem nenhuma derrota em casa. O Flamengo aparece em segundo, com 19 pontos. Em terceiro está o Santos, com 18, tal qual Athletico-PR e Atlético-MG. Palmeiras, Red Bull Bragantino, Coritiba e Avaí, que somam 17 pontos em seus domínios.

Fora de casa, o Inter somou 14 pontos em nove partidas. As três vitórias, cinco empates e uma derrota fazem a equipe ter a quarta melhor campanha como visitante.

ELENCO VALORIZADO

É com essa estatística de visitante perigoso que o Inter chega para enfrentar neste domingo o líder isolado da competição, cujo elenco valorizou R$ 321 milhões desde a chegada de Abel Ferreira.

O treinador chegou ao Palmeiras com dois objetivos claros, segundo o próprio português: entregar resultados desportivos e financeiros. Os cinco títulos conquistados pelo clube alviverde sob a batuta do técnico são bastante conhecidos, mas e em relação ao aspecto financeiro?

O UOL Esporte utilizou o site Transfermarkt, especializado em mercado do futebol, como base para medir e o resultado foi tão expressivo quanto as taças levantadas: um aumento de R$ 57,3 milhões de euros (R$ 321,5 milhões)

O Palmeiras anunciou a contratação de Abel Ferreira em 30 de outubro de 2020. A reportagem levou em consideração os valores dos jogadores do alviverde nesta data e comparou com os números atuais —para aqueles que continuam no clube— ou com números de quando deixaram o clube em definitivo. Os atletas emprestados foram computados com os valores atuais, afinal a decisão de emprestar os atletas passou pela comissão técnica portuguesa.

Vale lembrar que o site é apenas uma referência. O valor real praticado no mercado pode ser maior ou menor do que o informado, dependendo de outros fatores. Dois exemplos foram as saídas de Patrick de Paula e Viña. Segundo o Transfermarkt, o volante tinha valor de mercado de 16 milhões de euros, mas foi negociado por 6 milhões de euros. Por outro lado, Viña valia 5 milhões de euros e saiu por 13 milhões de euros.

A valorização expressiva atende ao objetivo financeiro do Palmeiras, mas a recente venda de Gabriel Veron incomodou bastante o técnico português. Novamente consultado o site referência, Gabriel Veron tinha valor de 25 milhões de euros quando Abel chegou ao Palmeiras, mas o montante caiu desde então e está em 12 milhões de euros. O alviverde negociou o jogador com o Porto por 10,25 milhões de euros.

"O que eu disse está dito. O clube sabe qual é minha opinião. Fique bem claro. Dei ao clube e não é da minha responsabilidade esse tipo de decisão. Desde que cheguei ao Palmeiras temos uma função muito clara: resultados desportivos e financeiros. Chegamos com uma situação do clube, contratamos o Breno e um pouco mais. O Palmeiras ao longo desse tempo tem feito um pouco de tudo. Tem valorizado seus jogadores, tem apostado na formação — são 16 jogadores que já utilizamos —, temos dado retorno financeiro e desportivo ao clube. O clube faz as coisas com responsabilidade", disse em entrevista coletiva após a vitória sobre o América-MG, na última quinta-feira (21).

Neste domingo, um provável Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Merentiel (López).

Já o Inter deve ir a campo com a seguinte formação: Daniel; Mercado, Vitão, Kaique e Thauan Lara; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena, Maurício e Pedro Henrique; Alemão.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (24)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Transmissão: TV Globo e Premiere