Vinícius Souza faz dois, e Inter vence o Fluminense-PI na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional venceu o Fluminense-PI por 3 a 1 e está classificado à próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo foi disputado na Arena Barueri neste sábado (7). Os gols da vitória foram marcados por Vinícius (duas vezes) e Jhonatan Kauan, enquanto Gustavo Teodoro fez o de honra.

O Inter abriu o placar com Vinícius Souza aos 11 minutos do primeiro tempo. Após uma saída de bola errada do Fluminense, o jogador da equipe gaúcha ganhou no corpo da zaga e chutou no canto direito de Mailson.

O Fluminense se manteve no ataque no primeiro tempo. Rian teve duas oportunidades, mas parou no goleiro João Vitor: primeiro, numa cobrança de falta, e, logo depois, em uma jogada bem construída por Alessandro.

Aos três minutos do segundo tempo, Vinícius Souza balançou a rede outra vez. Ele completou um cruzamento de Matteo Amoroso.

O Fluminense diminuiu aos 15 da segunda etapa. Tafinha mandou uma bomba de fora da área, o goleiro João Vitor deu rebote e Gustavo Teodoro pegou a sobra e não desperdiçou. Jhonatan Kauan, que entrou na segunda etapa, rabiscou a defesa e acertou um chutaço no ângulo aos 34.

O Inter enfrenta o Oeste na próxima quarta-feira (11), às 21h45, para definir quem fica com a liderança do grupo; os dois venceram suas duas partidas. O Fluminense e o Rosário Central-SE, que não somaram pontos, jogam contra no mesmo dia, mas só cumprem tabela.

Vinícius Souza foi o destaque do jogo. Ele chamou atenção com dois gols oportunistas e por ser o jogador mais procurado no ataque junto a Matteo Amoroso.