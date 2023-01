Patati entra de última hora, resolve o jogo e classifica Santos na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos garantiu a classificação à próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer o Falcon-SE por 2 a 0 na tarde deste sábado (7), no estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

O Santos abriu o placar aos 12 do primeiro tempo após Patati tentar um cruzamento, mas o desvio de Matheus Moreira deu um efeito na bola e encobriu o goleiro Luca.

Aos 25, Patati começou uma nova boa jogada. Ele rabiscou para cima de Matheus Moreira e cruzou para Ivonei, que mandou para a rede de cabeça.

Como já havia vencido o São Raimundo-RR na primeira rodada, o Santos chegou aos seis pontos e garantiu a classificação antecipada à próxima fase.

A equipe paulista joga na próxima quarta-feira (11), contra o Santo André, às 19h30. O Falcon enfrenta o São Raimundo às 17h15 do mesmo dia.

JOGO

Patati foi o nome do jogo. O camisa 23 foi uma alteração de última hora no time do Santos após Deivid sentir um desconforto muscular na parte posterior da coxa no aquecimento.

Ele criou as jogadas dos dois gols. Driblando pelo lado direito do ataque, Patati se provou um desafio grande demais para Matheus Moreira, que não conseguiu pará-lo em nenhum dos lances.

O apelido de Weslley Batista, 18, é antigo, de quando morava em Presidente Dutra-MA. Por não ter condições de comprar as próprias chuteiras, ele pegava pares muito maiores do que os seus pés, o que remetia aos pés de um palhaço.

O Falcon tentava não sofrer mais. A equipe sergipana precisava manter a vantagem do Santos nos dois gols para não se prejudicar no saldo de gols, mas também não se furtou de atacar.

Aos 31 do primeiro tempo, Cauan Maciel desviou de cabeça, obrigando o goleiro Edu Araújo a fazer uma boa defesa.

Na segunda etapa, o time se colocou mais para frente, mas faltava esmero no último passe.

Alerta de lance bizarro. O jogo estava tão morno que o goleiro Edu Araújo quase cometeu uma lambança. Aos 18 do segundo tempo, a zaga recuou a bola para ele, que dominou sem muita atenção e não conseguiu pará-la. A sorte dele foi que ela atingiu a trave.

Aos 20 do segundo tempo, Balão honrou seu apelido e cruzou para o meio da grande área. Ivonei dominou a bola, ajeitou e emendou uma bicicleta que saiu torta. Pelo menos foi escanteio. Balão saiu de campo com dores no joelho pouco tempo depois.

Homenagens a Pelé.

O nome do Rei foi bastante cantado no estádio, com músicas e demonstrações de afeto por parte da torcida santista, que era maioria presente.