Vini Jr. se solidariza com brasileiro vítima de racismo na Euro de basquete

O brasileiro comentou que não ouviu as ofensas durante o jogo. "Graças a Deus eu não ouvi na hora porque não sei qual seria a minha reação. (...) É revoltante e triste ver que isso acontece, é uma coisa recorrente no esporte, no mundo de hoje, e estamos muito longe ainda da conscientização e de um entendimento de que não há espaço para esse tipo de atitude", disse em um comunicado.

Yago, que joga no Ratiopharm, da Alemanha, foi hostilizado por uma torcedora do Club Joventut Badalona. A mulher aparece gritando "mono" —macaco em espanhol— em direção ao atleta.

