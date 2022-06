Vini Jr recusou salário 12 vezes maior no PSG para ficar, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, fez sua melhor temporada na carreira e está próximo de renovar seu contrato com o clube espanhol, mas, segundo o jornal Marca, o Paris Saint-Germain chegou a oferecer um salário 12 vezes maior do que os atuais vencimentos dele no Real.

Vinícius Júnior tem contrato até 2025 com o Real Madrid, mas o clube pretende oferecer uma valorização ao jovem de 21 anos e estender o vínculo até 2028. O brasileiro ficou ciente do interesse do PSG, mas não quis ouvir a proposta e nem abriu conversas com o clube de acordo com a publicação.

O PSG estaria disposto a oferecer um salário na casa dos R$ 215 milhões de reais por temporada, um valor 12 vezes maior ao atual vencimento do atacante. Com relação aos valores salariais da renovação com o Real, que está encaminhada, a proposta dos franceses seria "apenas" quatro vezes maior.

O Real Madrid eliminou o Paris Saint-Germain desta edição da Liga dos Campeões e, justamente na época dos confrontos, a diretoria do PSG tentou, em vão, um encontro presencial com Vinícius Júnior. O Marca também afirma que Liverpool, Manchester United e Chelsea também chegaram a entrar em contato com o jogador para tentar seduzi-lo, mas sem sucesso.

Além de fazer o gol que deu o título da Liga dos Campeões ao Real Madrid, Vinícius deu 20 assistências e marcou 22 gols ao longo da temporada. Diante do assédio de outros clubes, o Real Madrid vai aumentar substancialmente o salário do brasileiro e colocar uma multa rescisória astronômica para tentar manter Vinícius Júnior por muito tempo no clube.