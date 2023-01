Vini Jr marca, e Real elimina Atlético de Madrid após ataque racista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Atlético de Madri por 3 a 1 na tarde desta quinta-feira (26) e avançou na Copa do Rei.

Morata abriu o placar, Rodrygo entrou e empatou, e Benzema e Vini Jr. resolveram na prorrogação. A vitória no Santiago Bernabéu classifica o Real às semifinais.

O clássico foi marcado pelo ataque racista sofrido por Vinícius Jr nesta quarta-feira (25).

O Real aguarda sorteio para saber se pega Barcelona, Athletic Bilbao ou Osasuna na semi.

Os times voltam a campo no domingo (29), pela liga espanhola. O Real Madrid recebe a Real Sociedad, enquanto o Atlético visita o Osasuna.

APOIO A VINI JR.

O brasileiro teve seu nome gritado por torcedores do Real Madrid no minuto 20 do jogo, uma referência ao número que ele usa. Ele foi alvo de um ataque racista que manchou o clássico de hoje: um boneco vestido com a camisa de Vini Jr. foi pendurado pelo pescoço em uma ponte de Madri. A polícia investiga o caso.

Em campo, Vini Jr. foi quem mais tentou pelo Real, pois o ataque teve Valverde mal e Benzema apagado no tempo normal. O camisa 20 deu uma caneta na linha de fundo que deixou o zagueiro Savic confuso. Com Rodrygo, o ataque merengue melhorou. Na prorrogação, fechou o placar e fez sua dancinha.

CRONOLOGIA

Koke achou o passe dentro da área, Molina deu a assistência de primeira, e Morata apareceu em um buraco da zaga para abrir o placar para o Atlético de Madrid.

Aos 31, o goleiro Oblak saiu mal do gol e furou a bola, que bateu na cabeça de Éder Militão e saiu. Foi um raro ataque de perigo do Real.

O Real girou a bola de um lado para outro até Nacho arriscar um chute cruzado. Por centímetros os dois atacantes não alcançaram dentro da pequena área.

Griezmann cobrou uma falta da entrada da área com muita força, e o goleiro do Real Madrid, Courtois, evitou o segundo com ótima defesa.

Rodrygo empatou para o Real Madrid em uma jogada fantástica: passou por três e finalizou com categoria antes do quarto marcador chegar.

O zagueiro Savic, do Atlético, tomou um amarelo por discutir com Vini Jr. e outro por carrinho em Camavinga. Foi expulso em dois minutos.

A bola cruzada por Asensio da direita passou por Rodrygo e Vini Jr, mas não por Benzema, que sacramentou a virada do Real.

Vinícius Jr. fechou o placar com golaço em jogada individual, quando o Atlético já estava praticamente entregue. Na comemoração, dançou.