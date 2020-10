Vini Jr. faz golaço, Real Madrid supera Levante e lidera o Espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com direito a um golaço do brasileiro Vinícius Jr., o Real Madrid bateu o Levante por 2 a 0 neste domingo (4), no Estadio de la Cerámica, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o Real chegou a 10 pontos na tabela, subindo da quarto para a liderança. O Levante, por sua vez, ficou com 3 pontos e segue na 18º posição.

O primeiro gol dos merengues saiu aos 15 minutos do primeiro tempo. Vinícius Junior pegou a sobra de escanteio na ponta da área, levou para o meio e bateu cruzado, sem chances para o goleiro adversário.

O Levante chegou a criar boas chances para empatar a partida, mas parou nas boas defesas de Thibaut Courtois.

O segundo gol do Real saiu apenas aos 49 da etapa final. O brasileiro Rodrygo, que começou no banco, recuperou a bola na defesa e deu belo passe em profundidade. Benzema acelerou, entrou na área, driblou Campaña e guardou.

Na próxima rodada, o Levante encara o Athletic Bilbao, enquanto o Real Madrid enfrenta o Cádiz.

LEVANTE

Aitor Fernández, Carlos Clerc, Ruben Vezo, Sergio Postigo, Jorge Miramón; Enis Bardhi, Mickaël Malsa, Nikola Vukcevic, José Campaña; Morales, Roger Martí. Técnico: Paco López

REAL MADRID

Thibaut Courtois, Nacho, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy; Casemiro, Luka Modric, Federico Valverde; Marco Asensio, Vinícius Júnior, Karim Benzema. Técnico: Zinedine Zidane

Local: Estadio de la Cerámica, Vila-Real

Árbitro: José Luis Munuera Montero

Assistentes: Iñigo Prieto López de Ceraín e Alfonso Baena Espejo

Cartões amarelos: Jorge Miramón e Enis Bardhi (Levante); Casemiro (Real Madrid)

Gols: Vinicius Júnior, aos 15 minutos do primeiro tempo e Karim Benzema, aos 49 minutos do segundo tempo (Real Madrid)