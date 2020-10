Alisson é cortado por lesão, e Tite chama Ederson para jogos da seleção

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico da seleção brasileira, Tite, convocou neste domingo (4) o goleiro Ederson, do Manchester City, para a vaga de Alisson, do Liverpool, que foi cortado após sofrer uma lesão no ombro.

De acordo com o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, Alisson não vai se recuperar a tempo para se juntar ao elenco para as partidas das Eliminatória da Copa do Mundo de 2022. Ele se lesionou durante um treinamento da equipe inglesa.

A seleção brasileira se apresenta neste domingo, na Granja Comary, em Teresópolis. O primeiro treino está agendado para a tarde desta segunda-feira (5).