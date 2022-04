Vídeo mostra Rincón dirigindo carro antes de acidente

Um vídeo divulgado pelo jornal colombiano ‘El Tiempo’ mostra que Freddy Rincón dirigia o carro no momento do acidente no último dia 11, em Cali. O ex-jogador do Corinthians morreu três dias depois.

Nas imagens, Rincón deixa um restaurante com um homem e duas mulheres. As autoridades acreditavam que uma quarta pessoa estava dirigindo o carro que avançou o sinal vermelho e colidiu com um ônibus, mas ontem a Procuradoria-Geral da Colômbia confirmou que o ex-atleta era quem estava na direção no momento do acidente.

O irmão de Rincón, Manuel Rincón, não acredita no resultado das investigações. “Há câmeras de segurança e há indícios do local onde o carro foi atingido. Se fosse Freddy dirigindo e outra pessoa fosse o copiloto, o morto não seria Freddy. Por isso estavam demorando tanto [a Fiscalía], porque estavam introduzindo corrupção. Aquele promotor não pode afirmar uma dessas coisas; coletar provas é fácil, mas o problema é que quem estava dirigindo ameaça e compra testemunhas e eles simplesmente replicam isso”, disse em entrevista ao programa de TV, “Semana”.

“O Ministério Público deveria ter investigado quem eram essas pessoas há muito tempo, como eles não vão perceber se Freddy foi o único que morreu e os outros saíram ilesos, como ele vai dirigir. O promotor está mentindo, eles não estão investigando bem e vão sair do caminho graciosamente”, criticou.

As imagens após o acidente mostram que o lado do passageiro foi o mais atingido pelo ônibus.