Vídeo mostra policiais sem ação ao lado de torcedor do Palmeiras baleado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A confusão que terminou com a morte de um torcedor do Palmeiras nos arredores do Allianz Parque no sábado (12) segue tendo desdobramentos. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra policiais sem ação ao lado do torcedor que havia sido baleado. Dante Luiz Oliveira Rosa, de 40 anos, foi socorrido em estado grave e não resistiu.

No vídeo, um torcedor do Palmeiras diz: "ninguém quer socorrer o cara, cheio de viatura". Outro questiona em tom de desespero: "cadê a ambulância?". A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, mas ainda não obteve resposta.

Segundo Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade) a confusão foi iniciada por uma briga entre torcedores. O autor do tiro, segundo consta, estava sendo agredido a "socos, chutes e garrafadas por indivíduos com uniforme da Mancha Verde".

O crime aconteceu por volta das 17h, menos de uma hora depois do Palmeiras perder o título mundial para o Chelsea (ING) na prorrogação, na rua Palestra Itália, nas imediações do Allianz Parque — onde torcedores se reuniram para assistir ao jogo. A vítima foi socorrida já em estado grave e não resistiu. O autor do disparo foi preso em flagrante e responderá por homicídio qualificado, com pena entre 12 e 30 anos de prisão.