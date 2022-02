Em jogo movimentado, Inter de Limeira e Mirassol empatam no Major Levy Sobrinho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em duelo movimentado, Inter de Limeira e Mirassol empataram por 2 a 2, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, na manhã deste domingo (13), na sequência da sexta rodada do Campeonato Paulista.

A equipe visitante abriu o placar com gol de Zeca logo aos nove minutos de jogo, mas Ronaldo igualou para o time da casa aos 30 da primeira etapa.

Quando a partida se encaminhava para o fim, Rafael Silva colocou o Mirassol na frente outra vez, aos 43 minutos do segundo tempo. A Inter não se entregou, porém, e evitou a derrota com gol de Lima, aos 47.

Com o resultado, a Inter chega a seis pontos e termina a rodada na lanterna do Grupo A. Já Mirassol segue na vice-liderança do Grupo C, com nove pontos, mas pode perder a posição para o Ituano, que enfrenta o Santos neste domingo, às 16h.

Na próxima rodada, o time de Limeira volta a campo na quinta-feira (17) para duelar com o São Paulo no Morumbi, às 21h30. Também na quinta, o Mirassol recebe o Santos no no José Maria de Campos Maia, às 19h.