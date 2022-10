Vídeo flagra Paes e Freixo se provocando por rivalidade Vasco e Flamengo

O deputado federal Marcelo Freixo foi derrotado para o atual governador Cláudio Castro (PL) -reeleito no primeiro turno com 58% dos votos válidos. Freixo obteve cerca de 27% dos votos.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Devido à rivalidade entre Vasco e Flamengo, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), foi flagrado nesta quarta-feira (12) em um boteco puxando o coro de provocação contra o colega, o candidato derrotado ao governo do estado Marcelo Freixo (PSB).

