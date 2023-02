Veteranas Gi Fernandes e Analuyza compartilham aprendizados

Dupla brasileira inicia ciclo com a seleção feminina Sub-20 e divide experiências com companheiras

Rio de Janeiro/RJ - As “veteranas” estão de volta! As meias Gi Fernandes e Analuyza "Goiás" estão reunidas com a Seleção Feminina Sub-20 em Sorocaba (SP), para um novo período de treinamentos até o dia 22 de fevereiro.

Figurinhas constantes nas convocações do técnico Jonas Urias, as campeãs sul-americanas e medalhistas de bronze da Copa do Mundo Fifa da categoria, podem ser chamadas de experientes mesmo sendo tão jovens. Ao site de CBF, Analuyza revelou que mesmo com toda a vivência com a equipe, o nervosismo não diminui a cada convocação.

Convocação e ansiedade

"Antes das convocações, antes de sair a lista, você já fica com aquela ansiedade. Estou muito feliz de estar de volta porque a sensação de vir para a Seleção é muito boa. É sempre um frio na barriga porque a camisa é muito pesada, mas é sempre muito gratificante estar aqui", disse.

Por terem diferentes perspectivas e experiências no futebol, Gi Fernandes enfatizou que a convivência com as novas companheiras de equipe está sendo fundamental para seu aprendizado.

“A maioria delas chega mais preparada por ter essa vivência, mesmo que disputando um Sul-Americano ou um Mundial, elas têm algumas vivências que nós não tivemos. A gente só tem a agregar para as meninas mais novas e elas também só têm a agregar a gente. Está sendo uma troca muito legal", destacou Fernandes.

Equipes principais

Integrando as equipes principais de seus clubes, as meias enfatizaram o que levam os ensinamentos propostos pela comissão para o seu dia a dia.

"Aqui eu aprendo muitas coisas em relação ao jogo tanto dentro quanto fora de campo. Cada convocação eu tento tirar alguma coisa de nova", complementou Analuyza.

"Jogar solta, jogar limpo. Aqui eu me sinto muito à vontade, como no clube também. Eu levo a nossa marca (Seleção Sub-20) por onde eu andar, #SempreJuntas", finalizou Gi.

Neste período de treinamentos, a Seleção Feminina Sub-20 enfrentará a equipe feminina do América-MG na próxima terça-feira (21). A partida está marcada para às 15h30, em Sorocaba (SP)