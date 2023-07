Verstappen vence GP da Grã Bretanha de F1; Norris e Hamilton completam pódio

A Fórmula 1 volta em duas semanas. A próxima corrida será o GP da Hungria, no Circuito de Hungaroring, no próximo dia 23 de julho, às 10h (de Brasília).

Chegando perto do meio da corrida, Verstappen estava abrindo cerca de 0s2/0s3 por volta para Norris. Na volta 25 já eram 6s3 de vantagem. Apesar disso, o piloto da McLaren disse que estava feliz com o ritmo e que conseguiria mantê-lo por um tempo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.