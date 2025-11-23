   Compartilhe este texto
Verstappen domina e as duas McLaren são desclassificadas do GP de Las Vegas

Por Folha de São Paulo

23/11/2025 8h34 — em
Esportes



LAS VEGAS, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória de Max Verstappen no GP de Las Vegas, neste domingo (23), já significava que ele se manteria vivo na disputa pelo campeonato. Mas horas depois da bandeirada essa vitória se tornou ainda maior com a confirmação de que as duas McLaren foram desclassificadas da prova, pelo excesso de desgaste da prancha que limita a altura dos carros.

Com isso, Norris vai para as últimas duas etapas do campeonato, com 58 pontos em jogo, com 24 pontos de vantagem tanto para seu companheiro Oscar Piastri, quanto para Max Verstappen.

A corrida do brasileiro Gabriel Bortoleto só durou alguns metros pela segunda vez seguida: ele mergulhou por dentro na primeira curva, causou uma colisão que fez Lance Stroll abandonar, e logo depois também parou seu carro. O piloto da Sauber admitiu o erro pela batida.

"Muito chateado, desapontado comigo mesmo, mas não tenho o que falar. Vão ter momentos ruins, vão ter momentos bons, não vai ser a última vez que eu vou bater na Fórmula 1, e faz parte", disse Bortoleto ao UOL.

Na corrida, o pole position Norris foi reto na primeira curva na largada, chegou a cair para terceiro e ultrapassou George Russell na pista para ser segundo, mesmo perdendo muito tempo nas últimas duas voltas, quando provavelmente a McLaren já imaginava que teria problemas com a prancha e pediu que ele evitasse freadas mais fortes.

"Claro que não dava para saber o que os pneus iam fazer pela falta de treinos livres, então não dava para saber o quanto eu podia forçar no começo. Depois, eu já sabia o quanto dava para forçar e estava mais confortável. O carro estava do jeito que eu gosto e eu pude controlar. Tem sido uma temporada de altos e baixos, e isso será bastante útil para o futuro também", afirma Verstappen.

Eu queria dar a chance para ele ganhar... Não, eu que fiz m... Você tem que ser ousado na primeira curva e eu fui ousado demais. Mas pelo menos não perdi muitos pontos.Lando Norris

Saindo da quinta colocação, Piastri foi tocado por Liam Lawson e caiu para sexto. Ele demorou 17 voltas para se livrar de Isack Hadjar. Antecipando sua parada, na volta 22, Piastri conseguiu superar Sainz.

O australiano cruzou a linha de chegada em quinto, mas ganhou a posição de Kimi Antonelli, punido por ter queimado a largada. O italiano foi um dos destaques da corrida, largando em 17º e fazendo praticamente toda a corrida com o mesmo jogo de pneus para terminar a apenas 2s de Russell na pista, antes dos 5s de punição terem sido adicionados.

Com a desclassificação dupla, Russell subiu para segundo e Antonelli, para terceiro. O restante do top 10 ficou com Charles Leclerc, da Ferrari, Carlos Sainz, da Williams, Isack Hadjar, da Racing Bulls, Nico Hulkenberg, da Sauber, Lewis Hamilton, da Ferrari, que tinha largado em penúltimo, e a dupla da Haas, Ocon e Bearman.

Resultado do GP de Las Vegas

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º George Russell (Mercedes)

3º Kimi Antonelli (Mercedes)

4º Charles Leclerc (Ferrari)

5º Carlos Sainz (Williams)

6º Isack Hadjar (Racing Bulls)

7º Nico Hulkenberg (Sauber)

8º Lewis Hamilton (Ferrari)

9º Esteban Ocon (Haas)

10º Ollie Bearman (Haas)

11º Fernando Alonso (Aston Martin)

12º Yuki Tsunoda (Red Bull)

13º Pierre Gasly (Alpine)

14º Liam Lawson (Racing Bulls)

15º Franco Colapinto (Alpine)

Abandonaram:

Alex Albon

Gabriel Bortoleto

Lance Stroll

Desclassificados:

Lando Norris

Oscar Piastri

