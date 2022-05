Verstappen aproveita quebra de Leclerc, vence na Espanha e lidera Mundial

Leclerc, que liderou a corrida até a 27ª volta, teve problemas no carro e abandonou a corrida. Pelo rádio, ele lamentou: "Não, não, não. O que aconteceu? Perdi potência". Russell, que defendia a segunda posição com eficiência, herdou o primeiro lugar.

A Red Bull de Verstappen voltou a apresentar problemas na asa móvel, que falhou em algumas das tentativas do piloto para abrir o dispositivo. Quem aproveitou bem a rodada de Verstappen e as falhas na Red Bull foi George Russel, que assumiu a segunda posição. Na volta 24, o holandês até tentou retomar a posição, com a DRS aberta, mas o piloto da Mercedes defendeu bem.

Correndo em casa, Carlos Sainz, da Ferrari, também não teve sorte no começo da corrida. O piloto da Ferrari rodou na curva 4, da sétima volta e foi para a brita. Ao retornar, caiu para a 11ª posição. A curva 4 também deu problemas para Verstappen, que estava em segundo, quando rodou, na nona volta. No retorno caiu duas posições.

No entanto, nem bem a corrida começou, ainda na primeira volta, os carros de Kevin Magnussen, que largou em 8º, e Lewis Hamilton, que começou em 6º, se tocaram. O piloto da Haas foi para brita, enquanto o da Mercedes foi chamado ao boxe, após problema no pneu direito esquerdo. Ao voltarem para a pista, Hamilton e Magnussen ficaram nas duas últimas posições.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O piloto da Red Bull Max Verstappen aproveitou o abandono do rival Charles Leclerc, da Ferrari, para vencer o GP da Espanha neste domingo (22). De quebra, o holandês assumiu a liderança do Mundial de F1.

