Neymar foi oferecido para vários clubes, incluindo Barcelona, diz site

O PSG, por sua vez, vive um momento de muita atividade no mercado de transferências, com a saída de Ángel Di María e a renovação de Kylian Mbappé até 2025, o que exigiu um esforço financeiro grande até para o clube francês, fator que também pode influenciar na decisão de procurar uma saída para Neymar ou não.

O site Footmercado afirma que o salário na casa dos R$ 155 milhões líquidos, as lesões recorrentes e o desempenho abaixo do esperado são alguns motivos para o PSG estar insatisfeito e buscar uma solução para a situação, podendo resultar na saída do atacante.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar não goza de muito prestígio no Paris Saint-Germain. De acordo com os jornais internacionais, o brasileiro não é mais intocável e, inclusive, foi oferecido para diversos clubes, incluindo o Barcelona, onde teve uma ótima passagem.

