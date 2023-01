Velório de Dinamite tem fila de fãs, choro de Edmundo e homenagens

O ex-atacante Edmundo se emocionou no velório, deu um abraço em Rodrigo e Luciana, filhos de Roberto Dinamite, e conversou com familiares.

Fãs fizeram fila do lado de fora do estádio do Vasco para se despedir do maior ídolo da história do clube. Alguns torcedores ainda trouxeram faixas e cartazes para homenagear Dinamite.

