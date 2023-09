Veja rodadas do Barezinho Sub-14 que começa hoje em Manaus

Manaus/AM - Vai começar o Campeonato Amazonense Sub-14. Nesta terça-feira (19), 11 equipes começam a caminhada pelo título de campeão estadual da categoria. No grupo A, estão: Fast, Real Manaus, Manaus FC, Manancial, Inter Academy e Instituo São José. No grupo B, estão: São Raimundo, Recanto, Amazonas, Guerreirinhos e América de MPU. A partida inaugural da competição será entre Real Manaus e Inter Academy, na Ulbra, às 14h.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.