Veja os maiores campeões da história do Campeonato Paulista

Com a conquista deste domingo (9), o Palmeiras alcança 25 títulos na história do torneio.

Veja abaixo os clubes com o maior número de títulos da primeira divisão do Campeonato Paulista da história. Há mais de um campeão por ano, em alguns casos, em razão da existência de duas ligas em operação.

Em dezembro de 1901, cinco clubes da capital -Sport Club Internacional, Club Athletico Paulistano, Sport Club Germânia, Associação Athletica Mackenzie College e São Paulo Athletic Club, cujo capitão era Charles Miller- fundaram a Liga Paulista de Foot-ball, entidade que organizaria, no ano seguinte, a edição inaugural do campeonato.

