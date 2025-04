Vasco vence Sport e assume terceira colocação no Brasileirão

O Vasco da Gama venceu o Sport por 3 a 1, neste sábado (12), em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com dois gols do atacante argentino, o Cruzmaltino garantiu a vitória e manteve o aproveitamento perfeito em casa.

Vegetti brilhou no primeiro tempo, marcando dois gols de cabeça após cruzamentos da esquerda. Apesar do controle inicial do Sport, o Vasco foi eficiente e abriu vantagem.

No segundo tempo, o Sport diminuiu com um gol contra de Hugo Moura, mas Rayan marcou o terceiro gol do Vasco, definindo o placar. O time pernambucano pressionou em busca do empate, mas não conseguiu superar a defesa vascaína e ainda sofreu com os contra-ataques.

Com a vitória, o Vasco chegou a seis pontos e assumiu provisoriamente a terceira colocação do Brasileirão. O Sport, com apenas um ponto, ocupa a 19ª posição e corre o risco de terminar a rodada na lanterna.