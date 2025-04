Isaquias Queiroz é ouro no C1 1000 metros da Copa Brasil

Isaquias conquistou uma prata nos Jogos de Paris (2024), justamente no C1 1000 metros, além de um ouro em Tóquio (2020) e mais duas pratas e um bronze conquistados nos Jogos sediados no Rio de Janeiro (2016).

O campeão olímpico Isaquias Queiroz conquistou, neste sábado (12) em Lagoa Santa (Minas Gerais), a medalha de ouro da prova do C1 1000 metros da Copa Brasil de Canoagem Velocidade. O baiano fechou a prova com o tempo de 3min57s58, ficando à frente de Gabriel Assunção Nascimento, medalha de prata, e de Felipe Vinícius, bronze.

