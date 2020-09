Vasco vence o Athletico-PR com gol de Cano e volta ao G-4

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco novamente contou com o faro de gol do atacante Germán Cano e venceu o Athletico-PR por 1 a 0 neste domingo (6), em São Januário, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Cruz-maltino foi aos 14 pontos e retornou ao G-4 da competição.

O time de São Januário chegou a fazer mais um gol no segundo tempo, marcado por Ribamar, mas o VAR foi acionado e anulou apontando uma falta do volante Bruno Gomes no início da jogada.

Já o Athletico-PR chegou ao sexto jogo sem vitória no Brasileiro e, com sete pontos, se aproximou da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Vasco recebe o Atlético-GO em casa. Já os paranaenses pegam o Botafogo na Arena da Baixada (PR).

Entre os destaques da vitória vascaína, o goleiro Fernando Miguel fez grandes defesas tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Algumas à queima-roupa. O meia Benítez novamente teve uma boa atuação. O argentino foi o maestro da equipe no primeiro tempo e deu uma assistência para Germán Cano, mas saiu no segundo tempo por cansaço.

O Vasco abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo. O que poderia ser um sinal de um jogo fácil na verdade não se concretizou. A equipe do técnico Ramon Menezes recuou bastante e passou a jogar explorando os contra-ataques. No segundo tempo, Benítez e Cano foram substituídos e o time ficou ainda menos criativo.

O Athletico-PR teve mais posse de bola durante os 90 minutos e comandou as ações, mas faltou efetividade. Nas vezes em que criou boas oportunidades, esbarrou na boa atuação do goleiro vascaíno Fernando Miguel.

O Vasco novamente teve muitos desfalques. Desta vez foram sete. Somente de covid-19 foram quatro: Vinícius, Ricardo Graça, Werley e Breno. Além disso, Leandro Castan foi poupado, Henrique estava suspenso e Juninho se recupera de lesão.

VASCO

Fernando Miguel; Yago Pikachu, Miranda, Marcelo Alves, Neto Borges; Andrey, Fellipe Bastos (Bruno César), Benítez (Bruno Gomes); Ygor Catatau (Caio Tenório), Cano (Ribamar), Talles Magno (Carlinhos). T.: Ramon Menezes

ATHLETICO-PR

Santos; Erick, Lucas Halter (Lucho González), Pedro Henrique, Márcio Azevedo (Abner Vinícius); Richard (Alvarado), Christian, Léo Cittadini; Geuvânio, Bissoli (Bruno Leite), Fabinho (Pedrinho). T.: Eduardo Barros

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro

Juiz: Raphael Claus (SP)

Gol: Cano, aos 6min do primeiro tempo