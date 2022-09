Vasco sonda Jorginho e tem Tiago Nunes no radar

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Queda de rendimento e a forte pressão da torcida fizeram o Vasco agir. Após a derrota para o Brusque no último sábado, que só não trouxe consequências mais catastróficas pelos resultados da rodada, a diretoria resolveu reavaliar posições. A contratação de um técnico, algo fora dos planos até então, passou a ser prioridade e Jorginho, ex-Atlético-GO, e Tiago Nunes, estão no radar.

