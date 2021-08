Vasco leva virada do Londrina pela Série B em São Januário

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Londrina surpreendeu o Vasco e venceu por 2 a 1, de virada, em São Januário, na noite desta quarta-feira (18), pela última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado foi construído com gols de Marquinhos Gabriel, para os donos da casa, e Marcelinho e Safira. Com o triunfo, o Tubarão chegou a 19 pontos, enquanto o Cruz-Maltino permaneceu com 28 e perdeu a oportunidade de, ao menos, dormir no G4.

O duelo ficou marcado pelas falhas do goleiro Lucão e do zagueiro Ricardo Graça, dupla que foi ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio e voltou a atuar pela equipe da Colina.

Na próxima rodada, o Vasco encara o Operário, fora de casa, no sábado, enquanto o Londrina recebe o Brasil de Pelotas.

A última vez que Vasco e Londrina tinham se enfrentado em São Januário foi em 1978, em confronto válido pelo Brasileiro de 1977. À época, o Tubarão venceu por 2 a 0 e se classificou à semifinal, fazendo uma campanha que ficou marcada na história do clube.

GRAMADO RUIM

Antes mesmo de a bola rolar, um ponto foi observado: o estado ruim do gramado de São Januário. Uma "linha" na intermediária, inclusive, chamou a atenção dos que acompanhavam o duelo.

A partida começou equilibrada e um pouco amarrada, com os times aplicando uma marcação mais forte e, por outro lado, tendo grandes dificuldades na criação de oportunidades de gol. os chutes de média distância e os cruzamentos passaram a ser alternativas, mas sem sustos para os goleiros.

Como de costume, as melhores chances do Vasco acabaram sendo de Cano. Na primeira, após desvio de Romulo em cruzamento, acabou furando. Depois, recebeu na área e cabeceou, mas mandou por cima.

O Vasco esteve perto de abrir o placar em finalização Léo Jabá que desviou em Saimon e pegou na trave esquerda do goleiro César.

Os comandados de Lisca iniciaram o segundo tempo com maior presença no campo de ataque e conseguindo mais espaços. A primeira chance foi com Cano. Pouco depois, aos 8 minutos, Romulo recuperou a bola na intermediária ofensiva, Leo Jabá cruzou e Marquinhos Gabriel, sem marcação, completou para a rede.

Com a vantagem no placar, o Vasco diminuiu o ritmo e tentou controlar a partida, mas o Londrina passou a "gostar" do confronto e deu alguns sustos ao sistema defensivo adversário. Lucão, inclusive, fez grande defesa após cabeçada de Saimon.

O Londrina chegou ao empate aos 25 minutos, quando Caprini bateu forte e o goleiro Lucão deu rebote. Marcelinho aproveitou e, de cabeça, deixou tudo igual.

Após o empate, a equipe cruz-maltina buscou ir para cima para tentar o segundo gol. Além das muitas faltas, o Vasco errava muitos passes e encontrava dificuldade em finalizar de forma satisfatória as jogadas.

O Londrina conseguiu a virada no fim do duelo, em cobrança de pênalti de Safira. O próprio jogador aproveitou falha de Ricardo Graça, invadiu a área e sofreu a falta.

VASCO

Lucão; Léo Matos, Miranda, Ricardo e Zeca; Romulo (Figueiredo), Juninho (Bruno Gomes), Sarrafiore (Gabriel Pec), Marquinhos Gabriel (Matías Galarza), Léo Jabá (Caio Lopes) e Cano. T.: Lisca

LONDRINA

César (Dalton); Matheus Bianqui, Saimon, Lucas Costa e Felipe; Tárik (Jean), Jhonny Lucas e Gegê (Bidia); Marcelinho (Luiz Henrique), Alisson Safira e Caprini. T.: Márcio Fernandes

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Salim Fende Chavez (SP)

Cartões amarelos: Saimon, Matheus Bianqui, Tarik, Safira (Londrina)

Gols: Marquinhos Gabriel, do Vasco, aos 8'/2ºT; Marcelinho, do Londrina, aos 25'/2ºT; Safira, do Londrina, aos 42'/2ºT