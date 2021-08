Atlético-MG atropela River e avança para pegar o Palmeiras na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG se classificou com folga para a semifinal da Copa Libertadores da América. Com uma atuação impecável -e impiedosa nos primeiros minutos-, o Galo derrotou o River Plate por 3 a 0, nesta quarta-feira (18), no Mineirão, pelo jogo de volta do confronto que ficou marcado também pelo retorno da torcida ao estádio. Com dois gols de Zaracho e um de Hulk, a equipe de Cuca avançou para enfrentar o Palmeiras após um placar agregado de 4 a 0 sobre os argentinos.

O resultado comprovou o bom momento vivido pelo Atlético-MG na temporada. Além das nove vitórias consecutivas que ostenta no Campeonato Brasileiro, o Galo despachou com autoridade uma das equipes mais poderosas da América do Sul. A equipe de Cuca chegou ao Mineirão com vantagem de um gol, mas não "sentou" em cima do resultado. Foi para cima desde os primeiros minutos e já chegou ao intervalo com um placar de 2 a 0. Na etapa final, só precisou complementar seu triunfo.

Com o resultado, o Atlético-MG se tornou o primeiro brasileiro a eliminar River Plate e Boca Juniors, que são os maiores times da Argentina, em um só campeonato. Nas oitavas de final, o Galo havia despachado os "xeneizes" na disputa por pênaltis após dois empates sem gols. Até então, apenas o Independiente del Valle, do Equador, havia conseguido tal feito, em 2016.

Com a vaga assegurada na semifinal, o Atlético-MG só espera pela confirmação das datas do confronto com o Palmeiras, que na terça-feira (17) eliminou o São Paulo com uma vitória por 3 a 0. Os jogos devem acontecer nas duas últimas semanas de setembro. Enquanto isso, o Atlético-MG volta a campo pelo Brasileirão na próxima segunda-feira (23) para enfrentar o Fluminense, em São Januário. O Galo defende a liderança, com cinco pontos de vantagem sobre o Palmeiras.

GALO INSINUANTE

O Atlético-MG não deu tempo para o River Plate respirar e partiu para cima desde os primeiros minutos. Aos 5 minutos, obrigou Armani a fazer uma grande defesa em chute de Vargas, após passe em profundidade de Hulk. E trinta segundos depois, o atacante chileno voltou a assustar o goleiro argentino. Em cruzamento de Savarino da direita, ele se antecipou e desviou de cabeça. Mas a bola passou raspando a trave direita.

O Atlético-MG dominou o começo de jogo de maneira contundente. O Galo se aproveitou de um sistema de três zagueiros do adversário para comandar as ações de meio-campo. E dessa forma, conseguiu chegar ao primeiro gol da partida. E foi uma pintura! Aos 22 minutos, Hulk avançou pela direita e cruzou para Zaracho. O argentino, então, emendou uma bicicleta no canto direito, sem defesa para Armani: 1 x 0.

GOLEIRO TAMBÉM DECIDE

Everson já havia sido uma peça fundamental na vitória do Galo na partida de ida. E apesar do domínio do Atlético-MG no Mineirão, ele também precisou trabalhar em momentos decisivos. Quando o jogo estava sem gols, ele espalmou um chute de Suárez de fora da área. Um pouco depois, já com o Galo à frente no placar, ele impediu que Julian Álvarez igualasse. Ele recebeu passe pela esquerda e chutou forte, mas Everson mandou para escanteio.

Tentando consertar um sistema de jogo que não deu certo, o técnico Marcelo Gallardo tirou o zagueiro Maidana para a entrada do meio-campista Paradela. O River, porém, não teve tempo para avaliar se deu certo. No minuto seguinte, o Atlético-MG aumentou a diferença em um contra-ataque certeiro. A bola saiu dos braços de Everson em direção a Savarino. Do campo de defesa, o venezuelano lançou Hulk, que avançou livre e tocou por cobertura sobre Armani para marcar o segundo do Galo.

Com a boa vantagem no placar agregado -3 a 0-, o Atlético-MG não tinha mais a obrigação de partir para cima e conseguiu controlar bem o ímpeto do River Plate. Terminou o primeiro tempo com o tempo de posse de bola em equilíbrio, o que não é muito confortável para os argentinos. Criou mais uma oportunidade com Vargas, que foi barrado por Armani. E viu o adversário criar mais duas chances de gol, mas sem oferecer grande perigo.

SAVARINO VAI BEM

O Atlético-MG começou o segundo tempo com a partida na mão. Mas queria mais. E foi a vez de Savarino comprovar que foi a escolha perfeita para substituir a estrela Nacho Fernández, expulso no jogo de ida. Depois fazer um lindo lançamento para o gol de Hulk, o venezuelano fez mais uma assistência. Em cruzamento da esquerda, ele encontrou Zaracho, que mergulhou de cabeça, acertando o canto direito, aumentando a vantagem para 3 a 0.

TORCIDA DE VOLTA

A partida também marcou o retorno do torcedor aos estádios de Minas Gerais depois de um ano e cinco meses de arquibancadas vazias por causa da pandemia do novo coronavírus. Uma determinação regional permitiu a ocupação de 30% do Mineirão para o confronto. A expectativa era de que o Galo levasse 17 mil torcedores.

ATLÉTICO-MG

Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Junior Alonso, Guilherme Arana; Allan (Réver), Jair (Tchê Tchê), Zaracho; Savarino, Hulk (Keno), Vargas. Técnico: Cuca

RIVER PLATE

Armani; Paulo Díaz, Maidana (Paradela), David Martínez; Casco, Zuculini (De La Cruz), Enzo Pérez, Angileri (Vigo); Matías Suárez, Braian Romero, Julián Álvarez. Técnico: Marcelo Gallardo

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Juiz: Roberto Tobar (Chile)

Cartões amarelos: Nathan Silva (Atlético-MG); Casco e Zuculini (River Plate)

Gols: Zaracho, aos 22min do primeiro tempo e aos 16min do segundo tempo, e Hulk, aos 34min do primeiro tempo (Atlético-MG)