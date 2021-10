Vasco enfrenta o Confiança para embalar rumo ao G4 da Série B

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em ascensão, o Vasco entra em campo para confirmar o bom momento, neste domingo (3), às 18h15, em partida contra o Confiança, no Batistão, pela 28ª rodada da Série B.

A equipe cruz-maltina vem de vitórias importantes sobre Brusque (fora de casa) e Goiás (em São Januário), e agora tenta emplacar um triunfo sobre o penúltimo colocado para se consolidar na parte de cima da classificação e seguir perto do G4 -no momento, o Vasco aparece em oitavo, com 40 pontos, seis a menos que o quarto colocado Avaí.

Em campo, o time carioca deve ter apenas uma mudança em relação ao duelo com Goiás. A alteração acontece no meio-campo, com a saída de Andrey, que lesionou a coxa, e a provável entrada de Romulo.

Sendo assim, o técnico Fernando Diniz deve escalar Vanderlei; Zeca, Leandro Castan, Ricardo Graça, Riquelme; Bruno Gomes, Romulo, Marquinhos Gabriel, Nenê e Morato; Cano.

Pelo lado do Confiança, que tenta reagir na zona de rebaixamento após empatar com o líder Coritiba, uma possível escalação tem Michael, Jonathan Bocão, Nirley, Nery Bareiro e João Paulo; Serginho, Madison e Jhemerson; Luidy, Willians Santana e Hernane.

Estádio: Batistão, em Aracaju (SE)

Horário: 18h15 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)