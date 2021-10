Grêmio e Sport duelam na zona de rebaixamento

Para a partida, o Grêmio deve ter apenas uma novidade no time titular, que contará com Douglas Costa desde o começo. Assim, a tendência é que o técnico Luiz Felipe Scolari mande a campo Gabriel Chapecó; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Rafinha; Thiago Santos e Villasanti; Alisson, Douglas Costa e Ferreira; Borja.

O time tricolor e a equipe rubro-negra são adversários diretos na luta contra o rebaixamento e aparecem, respectivamente, em antepenúltimo, com 22 pontos, e penúltimo, com 17 pontos. A equipe gaúcha, porém, deixará a zona da degola caso vença o confronto.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grêmio e Sport movimentam as últimas posições do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 20h30, em partida na Arena do Grêmio, na sequência da 23ª rodada.

