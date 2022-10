Vasco empata com Sport em jogo com invasão de campo

Recife/PE – A partida entre Vasco e Sport, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, que aconteceu no estádio Ilha do Retiro, neste domingo, dia 16, teve maior efetividade do Sport na etapa inicial, mas este só conseguiu inaugurar o placar no 2º tempo. O Vasco conseguiu empatar, em cobrança de pênalti.

Invasão de campo por torcedores do Sport ocasionou paralisação do jogo. O resultado de empate favorece ao Vasco que fica em 4º lugar, com 56 pontos, três a mais que o Sport, o 5º colocado. O árbitro e o Vasco alegaram falta de segurança e o jogo foi encerrado com o resultado de 1 a 1.

No primeiro tempo da partida o Sport teve mais domínio, conseguindo índice de 58% de posse de bola, contra 42% do Vasco, mesmo assim, isto não se traduziu em gol, embora o Sport tenha efetivado 7 finalizações, contra apenas 2 do cruz-maltino.

No segundo tempo, o Sport conseguiu inaugurar o placar aos 19 minutos em jogada de Labandeira, que finalizou contra a defesa de Thiago e a bola entrou. O Sport manteve a pressão e o Vasco mexeu no time reforçando o ataque para tentar forçar o empate.

A partir dos 35 minutos, o Vasco reagiu e, em consequência, quase marca aos 42 minutos da etapa final. O lance teve falta não marcada a favor do Vasco, foi submetido ao VAR e saiu a decisão de pênalti, cobrado por Raniel, que converteu. Placar 1 a 1.

O jogo foi paralisado por cerca de uma hora após a cobrança por confusão generalizada, com invasão de campo e encerrado sob alegação, por parte do árbitro e do Vasco, de que não havia segurança.