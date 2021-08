Vasco e Ponte Preta se enfrentam na parte inferior da classificação

Já a Ponte Preta aparece em 15º, com 22 pontos, e chega embalada por vitória em casa sobre o Brusque. Se emplacar novo triunfo, o time dá um passo importante para se afastar dos quatro ameaçados -o primeiro do grupo é o Londrina, com 20 pontos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vasco e Ponte Preta movimentam a parte de baixo da tabela da Série B, no domingo (29), em partida em São Januário, a partir das 16h, no encerramento da 21ª rodada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.