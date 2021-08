Em situações opostas, América-MG e Ceará se enfrentam no Independência

Pelo lado do Ceará, a expectativa é pela sequência do time que atuou no empate com o Flamengo. Sendo assim, o técnico Guto Ferreira deve escalar Richard; Fabinho, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Fernando Sobral, William Oliveira, Lima, Rick; Vina e Cléber.

No clube mineiro, a tendência é que o técnico Vagner Mancini repita o time que iniciou o duelo com o Bragantino. Confira a provável escalação:

Já o Ceará aparece em oitavo, com 24 pontos, e tenta a vitória para brigar por vaga no G6, que garante ida à pré-Libertadores.

Vindo de derrota em casa diante do Red Bull Bragantino, o América-MG é o penúltimo colocado, com 15 pontos, e precisa dos três pontos para se reabilitar na luta contra o rebaixamento.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em situações opostas, América-MG e Ceará ficam frente a frente a partir das 11h de domingo (29), no Independência, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileiro.

