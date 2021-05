Vasco busca vitória contra Madureira por vaga na final da Taça Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vasco e Madureira se enfrentam neste sábado (8), às 16h, no estádio de São Januário, pelo jogo de volta das semifinais da Taça Rio. O time cruzmaltino depende de uma vitória simples para alcançar a decisão.

Na partida de ida, há uma semana, em Conselheiro Galvão (RJ), o Tricolor Suburbano venceu por 1 a 0. O Vasco tem a vantagem de atuar por um resultado igual a seu favor por ter feito melhor campanha na primeira fase.

A Taça Rio é um torneio que reúne os times que ficaram de quinto a oitavo lugares na Taça Guanabara, que neste ano foi a primeira fase do Campeonato Carioca. No outro duelo da semifinal, o Botafogo está enfrentando o Nova Iguaçu.

Para a decisão da vaga, o Vasco busca a recuperação depois de o técnico Marcelo Cabo ter perdido a invencibilidade no comando do time. Quase o mesmo time que perdeu há uma semana deve ser levado a campo em São Januário. A novidade é a presença do lateral direito Léo Matos, que cumpriu suspensão automática.

O Vasco tem três desfalques confirmados para o duelo. Os atacantes Talles Magno e Vinícius e o meio-campista MT estão entregues ao departamento médico.

A Taça Rio é uma espécie de teste para o Vasco na temporada 2021. Eliminado do Campeonato Carioca, o time tem como prioridade a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O torneio, porém, só começa ao fim de maio. O Cruzmaltino também está na disputa da Copa do Brasil e enfrentará o Boavista nas oitavas de final.

VASCO

Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Leandro Castan, Zeca; Andrey, Matías Galarza, Morato, Marquinhos Gabriel, Gabriel Pec; Germán Cano. T.: Marcelo Cabo

MADUREIRA

Felipe Lacerda; Rhuan Rodrigues, Edmário, Maurício Barbosa, Juninho Monteiro; Feitosa, Rodrigo Yuri, Nivaldo; Natan, Sillas Gomes, Luiz Paulo. T.: Alfredo Sampaio

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 16h deste sábado

Juiz: Grazziani Maciel Rocha