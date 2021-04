Vasco busca empate contra Boavista, mas é eliminado no Carioca

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após vencer o rival Flamengo por 3 a 1, o Vasco não aproveitou o bom momento e não saiu de um empate neste domingo (18) por 2 a 2 contra o Boavista, resultado que elimina a equipe da briga pela última vaga na semifinal do Carioca, que contará com Flamengo, Fluminense, Portuguesa e Volta Redonda. Com dois gols de Marquinhos, os donos da casa abriram a contagem no Estádio Elcyr Resende, mas os vascaínos batalharam e buscaram a igualdade com Cano e Gabriel Pec.

A equipe de Marcelo Cabo tentou o triunfo mais na base da entrega do que na técnica e faltou capricho no passe final. Ante uma equipe que apostou na defesa mas que também deixou espaços, o time não teve precisão na hora de definir as jogadas, embora tenha lutado até o último minuto.

Na última rodada, os vascaínos encaram o Resende, ainda sem data e local confirmados pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

Com muita disposição e entrega, o Vasco saiu perdendo e teve de se desdobrar para superar as adversidades. Quando tentou penetrar muito por dentro, o time teve dificuldades, mas a dupla formada por Gabriel Pec e Zeca, sobretudo pelo lado esquerdo, foi uma boa arma cruz-maltina. A equipe ainda mostrou algumas dificuldades na criação, porém a vontade de vencer foi uma marca que ficou e que anima os vascaínos.

Os donos da casa mantiveram uma postura cautelosa, mas saíram com rapidez no contra-ataque quando recuperaram a bola. A equipe acelerou o jogo nas costas da zaga vascaína e se deu bem em vacilos dos visitantes. Com boas ultrapassagens, o lateral apareceu sempre como boa opção pelo lado esquerdo.

Aos 10 minutos do primeiro tempo, Marquinhos bateu pênalti e abriu o placar para o Boavista. Aos 20, a arbitragem anulou gol de Gabriel Pec. Aos 27, Marquinhos ampliou. Aos 45 minutos, Cano aproveitou passe de Léo Matos para diminuir. Aos 4 minutos do segundo tempo, Gabriel Pec empatou.

BOAVISTA

Klever; Caio Felipe (Wisney), Gustavo, Vitor Pereira e Jean; Douglas Pedrosa, Ralph, Erick Flores; Jefferson Renan (Vitor Feijão), Marquinhos e Michel Douglas. Técnico: Fernandão.

VASCO

Vanderei, Léo Matos (Cayo Tenório), Ernando, Leandro Castan e Zeca; Andrey e Galarza (Léo Jabá); Morato (Tiago Reis), Carlinhos (Lucas Figueiredo) e Gabriel Pec; Cano. Técnico: Marcelo Cabo.

FICHA TÉCNICA

BOAVISTA 2X2 VASCO

Competição: Campeonato Carioca, 10ª rodada

Data: 18 de abril de 2021, domingo Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

Assistentes: Diego Luiz Couto Barcelos e Gabriel Bernardo Duarte

Cartões amarelos: Klever, Douglas Pedroso, Jean, Erick Flores (BOA); Cayo Tenório (VAS).

Gols: Marquinhos, do Boavista, aos 10 minutos do primeiro tempo e aos 27 minutos do primeiro tempo; Cano, do Vasco, aos 45 minutos do primeiro tempo; e Gabriel Pec, do Vasco, aos 5 minutos do segundo tempo.