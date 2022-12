Vasco apresenta oficialmente novo treinador

Na primeira entrevista como treinador do Vasco, Mauricio Barbieri falou, nesta segunda-feira (12), sobre a relação que terá com o diretor-técnico do Clube Abel Braga. Segundo o treinador, "é alguém que pode acrescentar conhecimento e experiência para qualquer treinador da minha geração, além dele ser um vitorioso e isso pesou muito para eu estar aqui”.

Maurício também falou sobre o potencial dos jogadores da base cruzmaltina. Para ele, "tem outros meninos que já vem pedindo passagem. Casos do Zé Vitor, do Erick Marcus, o Paulinho, que é ainda mais jovem", disse.

Ainda com elenco em formação, Barbieri explicou como serão os primeiros trabalhos com os jogadores: “É construir com eles uma ideia de como jogador, passar os meus conceitos daquilo que entendemos que a gente tem que fazer. Estamos destacando muito janeiro porque a ideia é que lá o elenco já esteja mais pronto, com mais nomes. Mas desde hoje começa o trabalho, já vamos a campo”, afirmou.

O atacante Pedro Raul está bem próximo de ser confirmado como jogador do Vasco e o possível reforço tem o total aval de Barbieri: "não tenho como responder sobre um jogador que efetivamente não chegou. É um jogador que teve uma temporada fantástica no Goiás. Tem imposição física, presença de área e ficaria muito feliz em contar com ele”, afirmou.